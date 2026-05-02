Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, reconheceu na sala de imprensa que a sua equipa fez uma má primeira parte, mas ressalvou a recuperação na segunda, lamentando não ter conseguido chegar à vitória. O técnico elogiou, ainda, a exibição de Mathias de Amorim.

Análise ao jogo

Foi um jogo conrra uma grande equipa que começou muito forte. O Benfica saltou à pressão de forma muito incisiva e isso impediou que saíssemos a jogar e os jogadores encolheram-se. O Benfica fez dois golos e a primeira parte não foi à nossa imagem. No intervalo disse à equipa que tínhamos de ser mais agressivos e uma equipa alegre, com boas dinâmicas. A partir da expulsão, empurramos o adversário para trás. Fizemos dois golos, podíamos ter feito mais, seria a cereja no topo do bolo, e acho que era merecido. Não fizemos, levamos mais um ponto, mas levamos acima de tudo quem somos: apaixonados e alegres. Levamos mais um ponto contra uma grande equipa.

Primeira parte muito abaixo do habitual

Foi a expetativa criada perante aquilo que nós somos e no início o adversário condicionou-nos e colocou-nos numa situação de desconforto. O Benfica não nos deixou jogar e defraudou a nossa expetativa, que ficou desconfiada. Perante um grande que estava a ganhar por 2-0, que fez uma boa primeira parte e criar tanta coisa na segunda parte, tenho de exacerbar a exibição e a performance da equipa.

Substituições alteraram a dinâmica do jogo

O Benfica recuou muito e com um jogador mais fixo como o Abubakar íamos ter mais poder na área. O Beney estava com receio de o meter e o que lhe pedi foi para ter rigor e, com bola, ir para cima do adversário. Podíamos ter feito mais um e dar uma alegria muito grande a estes adeptos.

Exibição de Mathias de Amorim

Foi mais uma belíssima exibição do Mathias de Amorim. Sabíamos a forma como o Benfica defendia e colocamos o Mathias mais do lado esquerdo. É o nosso rato atómico, é um jogador que sai para a frente e é mais um menino a sobressair. É mais um jogo que mostra a nossa alma, que acredita muito naquilo que faz. Ainda falta muito para jogar e vamos trabalhar durante a semana para isso.