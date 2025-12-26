Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estrela da Amadora, deste sábado [18h00], a contar para a 16.ª jornada da Liga. O técnico famalicense aponta ao regresso às vitórias.

Processo do Estrela da Amadora está em evolução

«Temos pela frente um jogo difícil. O processo do Estrela da Amadora está em evolução, nota-se que o trabalho está a ser desenvolvido e os jogadores conhecem cada vez melhor as ideias do treinador. Os resultados têm demonstrado isso. Sabemos das dificuldades, mas estamos focados no nosso processo. Queremos regressar às vitórias e oferecer a última prenda de Natal aos nossos adeptos, antecipando um final de ano que tem de ser positivo.»

Famalicão quer regressar às vitórias

«O final da época passada também foi extremamente positivo. Aproximou as gentes de Famalicão da equipa e do processo. O desempenho e os resultados, com o apoio dos adeptos, foram crescentes. As vitórias deram-nos força, para o presente e para o futuro. O presente diz que vimos de duas derrotas que não era o que queríamos, mas temos de olhar para além do resultado quantitativo. Tivemos bons momentos nesses encontros [FC Porto e Benfica], dentro da nossa ideia. Estamos insatisfeitos com os resultados porque somos ambiciosos. Agora, queremos regressar às vitórias. A face de quem ganha não é igual à de quem perde.»

Regresso de Óscar Aranda de lesão

«Para nós é uma grande satisfação vê-lo no campo, a voltar devagarinho. Está a seguir o processo de recuperação. Ainda tem muito tempo pela frente, gostaríamos que não fosse assim. Não está connosco dentro do campo, mas está sempre a puxar por nós.»

Aposta na formação

«Olhamos muito para dentro. Os jovens são prova da comunicação e identificação com o projeto de fortalecimento do Famalicão. A comunicação entre equipas técnicas e direção desportiva faz com que tudo flua de forma mais fácil. Não é o resultado quantitativo que é mais importante para nós, mas sim um processo de qualidade, com trabalho e dedicação.»