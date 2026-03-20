Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em antevisão ao jogo com o Nacional, deste sábado (15h30), a contar para a 27.ª jornada da Liga. O técnico famalicense afirmou esperar um jogo muito competitivo. Oliveira abordou também sobre uma possível renovação.

Vai ser decidido nos detalhes

«Vai ser um jogo muito difícil contra uma equipa boa, com resultados que não são condizentes com as suas prestações. É uma equipa muito organizada, perigosa, bem orientada e que nos vai criar muitos problemas. Acredito num jogo muito competitivo, decidido nos pormenores e difícil para as duas equipas. O Nacional é muito perigoso quando tem espaço, com jogadores verticais e fortes nas bolas paradas.»

Importa ser melhor amanhã

«Queremos impor o nosso jogo desde o início e olhar para este jogo como uma oportunidade de ganhar. Vivemos para ser melhores amanhã e para ganhar todos os jogos. Somos uma equipa ambiciosa e queremos ganhar todos os jogos, mas olhamos muito para nós. O importante é sermos melhores amanhã.»

50 jogos e renovação com o Famalicão

«São 50 jogos de grande felicidade e orgulho. Há uma grande identificação com o clube e o futuro pode ser muito bom. Estamos a conversar e em breve haverá novidades.»