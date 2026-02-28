Hugo Oliveira fala sobre a deslocação ao reduto do Rio Ave, no jogo deste domingo (20h30), e aborda as ausências de peso que afastam Justin de Haas, Pedro Bondo e Gustavo Sá das opções. O técnico refere ainda que, mais do que o adversário, o foco tem de estar nos objetivos da equipa:

Análise ao Rio Ave

«O nosso campeonato é extremamente competitivo. Todos os jogos têm uma história dura que tem de ser ganha desde o primeiro minuto e este vai ser um jogo extremamente difícil. O nosso foco nunca é o adversário. É a nossa luta, os nossos objetivos, a nossa forma de estar e o nosso jogar. Queremos continuar o desenvolvimento e dar mais uma alegria aos nossos adeptos.»

Estádio dos Arcos e ausências de peso no Famalicão...

«É um estádio sempre difícil, também pela qualidade do adversário, que tem jogadores com muita qualidade e ambições grandes. Não ficamos menos capazes de atingir os nossos objetivos. Os castigos fazem parte do jogo e outros jogadores terão a oportunidade de dar resposta. Temos um plantel equilibrado e acreditamos muito em todos.»