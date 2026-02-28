Hugo Oliveira: «Rio Ave? Foco nunca é o adversário, são os nossos objetivos»
Técnico do Famalicão antevê duelo da 24.ª jornada da Liga, em deslocação até Vila do Conde
Técnico do Famalicão antevê duelo da 24.ª jornada da Liga, em deslocação até Vila do Conde
Hugo Oliveira fala sobre a deslocação ao reduto do Rio Ave, no jogo deste domingo (20h30), e aborda as ausências de peso que afastam Justin de Haas, Pedro Bondo e Gustavo Sá das opções. O técnico refere ainda que, mais do que o adversário, o foco tem de estar nos objetivos da equipa:
Análise ao Rio Ave
«O nosso campeonato é extremamente competitivo. Todos os jogos têm uma história dura que tem de ser ganha desde o primeiro minuto e este vai ser um jogo extremamente difícil. O nosso foco nunca é o adversário. É a nossa luta, os nossos objetivos, a nossa forma de estar e o nosso jogar. Queremos continuar o desenvolvimento e dar mais uma alegria aos nossos adeptos.»
Estádio dos Arcos e ausências de peso no Famalicão...
«É um estádio sempre difícil, também pela qualidade do adversário, que tem jogadores com muita qualidade e ambições grandes. Não ficamos menos capazes de atingir os nossos objetivos. Os castigos fazem parte do jogo e outros jogadores terão a oportunidade de dar resposta. Temos um plantel equilibrado e acreditamos muito em todos.»