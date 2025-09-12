Hugo Oliveira antevê um jogo «extremamente difícil» para ambas as equipas, ainda que o Sporting, «do ponto de vista do plantel», é o mais forte para o técnico do Famalicão. Além disso, descarta a importância dos prémios individuais para os famalicenses no mês de agosto, garantindo estar apenas focado na «continuidade do processo».

Análise ao Sporting e dificuldades frente ao bicampeão nacional

«Vai ser um jogo extremamente difícil para as duas equipas, mas mais difícil para nós, porque jogamos contra o bicampeão nacional. O Sporting, do ponto de vista do plantel, é o mais forte, com vários caminhos para o golo e obrigação de ganhar a maioria dos jogos fora dos confrontos entre os grandes.»

«Olhamos olhos nos olhos todos os adversários. Somos uma equipa extremamente ofensiva, queremos ter a bola e recuperá-la o mais rapidamente possível. Com o apoio dos nossos adeptos, seremos extremamente competitivos. A nossa obrigação é não trair a nossa ideia de jogo, ser competentes em todos os momentos e jogar para ganhar, seja contra quem for.»

Distinções em agosto para jogadores do Famalicão

«O mais importante é a continuidade do processo. Não podemos viver em montanhas-russas: nem euforia quando corre muito bem, nem depressão quando o resultado não aparece. Se formos iguais a nós próprios, no fim estaremos felizes.»