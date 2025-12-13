O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, fez este sábado a antevisão ao encontro frente ao Estoril, da 14.ª jornada, marcado para as 15h30 de domingo. O técnico famalicense antecipou um jogo exigente, apesar do recente duelo entre as duas equipas para a Taça de Portugal, sublinhando a identidade ofensiva de ambos os conjuntos e a ambição clara de regressar às vitórias.

Identidade ofensiva comum

«O Estoril e o Famalicão são equipas que gostam de ter bola, que querem olhar o jogo de forma ofensiva e trazer um bom espetáculo. Depois, naturalmente, ambas vão lutar pela vitória.»

Foco nos princípios do Famalicão

«Nós olhamos muito mais para dentro do que para fora. Os nossos princípios, quer com bola quer sem bola, têm de se sobrepor ao adversário, independentemente das suas características.»

Objetivo de voltar a ganhar

«Temos de ser consistentes em todos os momentos do jogo. Contra equipas mais fortes é mais difícil, mas são essas experiências que fazem os jogadores crescer.»

Palavra aos adeptos

«Quando jogamos com os adeptos, lado a lado, somos sempre mais fortes. O apoio que têm dado, mesmo em condições difíceis, tem sido muito importante para nós.»