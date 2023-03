O futebolista do Famalicão, Alex Dobre, foi suspenso por dois jogos e multado em 470 euros na sequência da expulsão nos instantes finais do jogo com o Portimonense, da passada sexta-feira, relativo à 22.ª jornada da I Liga.

De acordo com o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), nos castigos conhecidos esta quinta-feira, os dois jogos de suspensão (falha assim Benfica e Casa Pia) e a multa devem-se a uso de «linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e/ou grosseiros».

«O jogador dirigiu-se ao AA1 [árbitro assistente] com palavras injuriosas, dizendo: "What are you doing? I will kill you [em português: o que estás a fazer? Vou matar-te]". No final do jogo, o jogador deslocou-se ao balneário da equipa de arbitragem para pedir desculpa sobre o incidente. (...) Após o final do jogo o jogador n23 da equipa A dirigiu-se ao balneário da equipa de arbitragem para se retratar do seu comportamento. Referindo que foi um momento de tensão e que estava arrependido, pedindo desculpa pela situação. Expressou-se em língua inglesa», lê-se no mapa de castigos, onde se detalha ainda que «após o final do jogo e na presença do delegado da Liga, o jogador nº23 da equipa do FC Famalicão (Dobre), expulso durante a partida, acedeu ao balneário da equipa de arbitragem, autorizado pela mesma, no sentido de pedir desculpa pelo seu comportamento que motivou a expulsão».

Dobre foi «notificado dos relatórios oficiais do jogo» na terça-feira e «apresentou alegações» na quarta-feira, confessando «ter-se excedido nas palavras que proferiu que, todavia, não correspondem integralmente à factualidade descrita (…) e das quais se encontra profundamente arrependido».

Lê-se ainda nas alegações, citando o CD da FPF, que «na verdade, o jogador terá proferido as palavras “What the f*** are you doing? Why you put the flag high? [pt: o que car**** estás a fazer? Porque é que estás a levanter a bandeira?]”», sendo que «a má compreensão das expressões ter-se-á provavelmente devido ao pobre inglês do jogador (de nacionalidade romena) e ao barulho que se fazia sentir no estádio, fatores que terão contribuído decisivamente para incorreta audição por parte do árbitro auxiliar».

A expulsão aconteceu após um lance em que o Portimonense pediu falta para possível penálti já em tempo de compensação, num lance em que o árbitro Fábio Veríssimo acabou por nada assinalar. O Famalicão venceu por 1-0.

O CD refere ainda que «como circunstância atenuante devemos atender ao facto de se tratar de uma eventual decisão tida no último lance do jogo que, tivesse sido confirmada pelo árbitro (note-se que o arguido se insurgia contra a circunstância de o arbitro auxiliar se encontrar com a bandeira levantada, informando o árbitro da existência de uma falta), implicaria a marcação de uma grande penalidade e a consequente perda provável de dois pontos, com a carga de dramatismo associada ao momento» e que «analisada a defesa apresentada, entende que não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais, pelo que se confirma a factualidade descrita nos relatórios, com as consequências disciplinares previstas, tendo sido devidamente considerada a circunstância atenuante invocada na defesa do arguido».