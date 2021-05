Ivo Vieira admitiu que não esperava que o Famalicão estivesse a lutar pelas competições europeias na última jornada da Liga.



Para os famalicenses alcançarem o sexto lugar, que dá acesso às provas da UEFA, só existe um cenário possível: bater o Moreirense e esperar que Vitória e Santa Clara percam diante de Benfica e Farense, respetivamente.



«Se dissesse que acreditava era um grande mentiroso. Obviamente, aquilo que me foi proposto, perante a situação que o Famalicão estava na altura, era conseguir sair da posição que estava. Essa era a prioridade. Foi um objetivo que conseguimos. Depois dos pontos somados deu para que neste momento possa haver essa possibilidade. Mas obviamente que não imaginava que isso pudesse acontecer, porque vinha com um foco, um objetivo. Depois de as coisas acontecerem é fácil falar. Mas temos que ser realistas», referiu, em conferência de imprensa.

Mesmo assim, Ivo Vieira garantiu que é preciso correr atrás «da ambição», deixando de parte «a ganância».

«Vamos deixar sempre de parte a ganância e vamos correr atrás da ambição. É isso que nos move para este último jogo. Queremos conseguir somar os três pontos. E isso é a única coisa que está em jogo. Perante aquilo que acontecer pode dar-nos uma posição ou outra. Mas nunca entrar na questão da ganância, porque não sabemos o que os outros vão fazer. Mas sim ser ambiciosos perante o que queremos e podemos fazer, que é ganhar o nosso jogo. O resto é o que a tabela ditar», concluiu em relação ao tema.



O treinador defendeu que o Famalicão vive o melhor período desde a sua chegada e usou os resultados como argumento.

«Nunca tínhamos tido duas vitórias. Chegamos neste momento a atingir três seguidas. Poderemos e vamos ter que trabalhar muito para atingir a quarta. É para isso que vamos a jogo. E perante os resultados e a soma de pontos podemos considerar uma fase muito boa ou mesmo a melhor fase do Famalicão», sustentou.



Quando Ivo Vieira chegou a Famalicão, em março, o clube estava na penúltima posição. Apesar da excelente recuperação, o técnico atribuiu o mérito aos jogadores.

«Foram os resultados. Para atingi-los tivemos que mudar comportamentos, estratégias. Está tudo associado. Tudo está na mesma caixa. Foi importante os jogadores acreditarem, confiarem, trabalharem. Foram todos os aspetos para serem melhores e mais fortes para saírem da situação que saíram, com muito mérito. Esse mérito está nos atletas porque desempenharam em cada jogo o melhor», disse ainda.

O Famalicão-Moreirense joga-se esta quarta-feira, às 20h00.