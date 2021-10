Ivo Vieira, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa do estádio São Miguel, após o triunfo por 2-0 ante o Santa Clara, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

«O Santa Clara é uma equipa com valia, com individualidades técnicas muito boa e coletivamente é uma equipa que tende em crescer. Estou ciente disso. Hoje era importante os jogadores perceberem que tinham de meter alma no campo. Fizeram um bom jogo, mereceram esse resultado, mas acima de tudo lutaram pelo resultado num campo difícil.

Tivemos outras situações em que podíamos ter feito golo. Fomos muito consistentes na segunda parte. Sentimos algumas dificuldades na fase inicial do jogo por aquilo que o Santa Clara também provocou.

Hoje fizemos dois golos e a equipa pode ganhar um animo positivo naquilo que é confiança dos atletas porque eles são capazes de fazer mais, muito sinceramente. Agora, campo difícil adversário difícil, um jogo por vezes de luta e empenho e em que nós merecidamente, também para os nossos adeptos que cá vieram, também presenciámos e brindamos os mesmos com esta vitória.»

[Sobre a expulsão de Banza expulso por acumulação de cartões aos 89 minutos quando De La Fuente já estava preparado para entrar]: «É estranho, é esquisito. Às vezes temos de ter bom senso de perceber tudo o que milita à volta do futebol. Temos jogadores de várias partes de mundo que às vezes não atendem aquilo que é a nossa língua na perfeição. Foi uma dificuldade de comunicação, não havia necessidade para aquela situação.»