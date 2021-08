Ivo Vieira, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa após a derrota por 2-0 na visita ao Paços de Ferreira.

«Nós queríamos obviamente dar outro resultado, que não este, aos nossos adeptos. E já agora, uma palavra de agradecimento pelo apoio que nos deram do início ao fim e pela luta que travaram em prol da equipa. Contudo, encontrámos uma equipa que foi melhor.»

«Falhámos em praticamente todos os momentos de jogo. Defensivamente fomos permeáveis, ofensivamente não criámos oportunidades para podermos discutir o resultado. O Paços foi melhor do que o Famalicão e foi isso que ditou o resultado.»

[Sobre a próxima jornada em que o Famalicão defronta o FC Porto] «Na próxima jornada vamos ter alguma dificuldade, embora, obviamente, nós estejamos a trilhar o nosso caminho. Vamos compor o nosso plantel à medida dos objetivos do clube, sabendo de antemão que temos de trabalhar com o que está disponível. São os horizontes que nós temos e hoje os jogadores fizeram o seu melhor, trabalharam em prol da equipa, mas encontrámos um adversário que foi superior a nós no jogo e tivemos um ou outro momento em que não decidimos tão bem.»

«É nítido que temos algumas lacunas que vão ser colmatadas em termos de futuros. Tínhamos duas vitórias para a Taça da Liga, mas eu não fico iludido com o que se faz, muitas vezes um pouco distante da consistência que se deve ter numa prova tão longa como esta. Certamente no futuro vamos dar respostas melhores.»

«Há uma aposta nitidamente nos jovens, mas eles para crescerem precisam de estar enquadrados por alguma maturidade e por alguns jogadores com maior conhecimento da I Liga. Isso é natural. Seria fácil para mim encontrar aqui razões para aquilo que foi o resultado, mas eu prefiro não me esconder atrás das cortinas e mostrar a cara nos bons e nos maus momentos. A responsabilidade é única e exclusivamente minha, não dos atletas.»