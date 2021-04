Ivo Vieira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 3-0 frente ao Gil Vicente:

«O jogo como se desenhava, a equipa que marcasse iria ter vantagem no jogo. Jogamos contra uma equipa que vinha de um excelente resultado na Luz, que nos últimos cinco jogos ganhou quatro e sabíamos que iria ser uma tarefa difícil. Tivemos alguma felicidade no resultado, não refletiu o que aconteceu no jogo, mas para podermos ver aquele terceiro golo, é bom que o golo conte para isso.

Não fizemos um jogo de qualidade. Invertemos um pouco aquilo que fizemos aquando da minha chegada aqui, uma equipa com muita qualidade e com muita chegada à frente. Hoje tivemos menos esse volume de jogo, mas fomos eficazes e tivemos a felicidade do jogo.

[quebra de exibicional] Isto pode ser uma vitória que nos pode dar algum elã para o final do campeonato. É uma equipa que carece de alguma maturidade, não é desculpa, mas temos uma equipa que podia jogar nos sub-23. Há coisas que o jogo tem que a experiência é que dão mais num jogo. Toda a gente sabe que os jogadores do Famalicão têm qualidade, mas falta fazer a equipa e dar consistência a todo o processo. Neste momento é prioritário ganhar pontos.

[significado deste triunfo] Desde a minha chegada tivemos uma sequência de quatro jogos difíceis e, provavelmente, não pensávamos fazer os pontos que fizemos. Entretanto tivemos um jogo menos bom frente ao Portimonense, mas não podemos por em causa tudo o que está para trás pelo resultado. Este resultado dá-nos mais confiança e mais três pontos na tabela. As vitórias trazem sempre confiança, mas vai ser uma guerra até ao fim».