Ivo Vieira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Santa Clara:

«Quero dedicar este resultado aos famalicenses por tudo o que têm passado durante toda a época. Sabemos que nesta fase, pelo lugar que ocupamos, é urgente somar pontos para que a equipa se coloque num lugar da tabela para produzir um futebol mais condizente com a qualidade dos atletas.

Os jogadores lutaram, empenharam-se e estão de parabéns pelo que fizeram. O mais importante agora é vencer, embora nunca vá abdicar daquilo que quero para o futebol. Do outro lado estava uma equipa mais tranquila.

[dificuldades mesmo contra dez] Os jogadores lutaram, tentaram chegar ao último terço, mas o Santa Clara é uma equipa forte fisicamente e defendeu-se como pôde. Em algumas transições ganhou algumas faltas que nos trouxe dificuldades em bolas metidas na área. O Júnior tem uma ou outra intervenção que segurou a luta pelo resultado. Ficar com mais um pode ser uma faca de dois gumes.

[equipa confiante para o que falta?] A nossa equipa não está rotinada porque fazer um trabalho de raiz é completamente diferente do que chegar já no fim do percurso, onde temos de obter resultados imediatos. Jogamos com dois pontas de lança mas a equipa não está rotinada a jogar assim, a questão era ter mais homens em zona de finalização.

[exibição de Luiz Júnior] Eu acredito que o Júnior é guarda-redes do Famalicão e são as nossas redes que ele defende. Teve duas intervenções muito boas. Quando os guarda-redes fazem intervenções que nos dão pontos é fantástico. É um guarda-redes de valia e por isso é que joga».