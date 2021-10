Ivo Vieira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao v. Guimarães:

«Está-nos a custar bastante naquilo que é o nosso objetivo que é sair do lugar em que estamos e isso faz-se com pontos. Temos de fazer golos e não deixar que o adversário faça. Temos de fazer mais e melhor.

[que mensagem passa para o balneário?] Temos de continuar a trabalhar e ser muito frios a analisar o momento. Os jogadores têm uma entrega ao jogo, lutam pelo resultado, consegue fazer golo que é o mais difícil, e depois não temos tido a felicidade do jogo. Se fosse uma equipa que não atacasse e que não quisesse ganhar, era preocupante. Já vamos com oito jornadas e ainda não conseguimos ganhar. Tentamos transmitir confiança, mas é preciso uma vitória.

[Vários jogos em vantagem e permitiram a viragem] Tem a ver com as abordagens dos momentos de jogo. É uma equipa jovem, que tem qualidade, que precisa de crescer nos momentos do jogo. Temos deitado alguns resultados a perder em situações que não temos tido a melhor abordagem. Por isso é uma questão psicológica, é uma questão tática e de tomada de decisão dos atletas em campo que tem de ser mais de encontro com aquilo que é o jogo».