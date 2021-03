Ivo Vieira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade a dois frente ao Sp. Braga:

«Na antevisão eu tinha dito que muita coisa tinha de mudar, em termos estratégicos isso leva-nos a provocar um impacto naquilo que é o comportamento dos atletas. Não se consegue mudar tudo, mas queríamos mudar uma percentagem e os jogadores acabam por ter muito mérito naquilo que foi o jogo. Na primeira parte, o Sp. Braga controlou quase o jogo todo, mas depois do 1-0 tivemos duas ou três situações que poderíamos ter melhores tomadas de decisão e é aqui que podemos melhorar.

Na segunda parte a equipa encontrou-se com aquilo que eu pretendo para o futuro, que é uma equipa mais virada para o ataque, para a baliza do adversário. Estou satisfeito com o comportamento da equipa, mas para aquilo que é a qualidade dos jogadores, tenho a noção que podem acrescentar muito mais.

[o que pode melhorar na equipa?] Temos de melhorar em todos os momentos do jogo. No momento ofensivo, no defensivo, a dinâmica que temos com os médios, não tive muito tempo para trabalhar, mas temos de melhorar acima de tudo nos resultados. Não é um resultado que nos traz conforto no momento em que estamos. Queremos jogar bem e isso tem de estar associado ao querer.

[mudança de treinador gera sempre uma reação da equipa] É inequívoco que o comportamento dos atletas foi muito bom. Claro que têm de melhorar os aspetos táticos, sob a minha orientação, agora nós sabemos que no futebol não podemos fugir à realidade. Sabemos que quando há uma mudança de liderança que há uma reação, cabe-nos dar a direção para essa ação dos mesmos.

[pressão asfixiante do Famalicão. É a imagem que pretende?] Depois de estar em desvantagem, obviamente que tínhamos que correr atrás, correr mais riscos, tínhamos que procurar o empate e depois procurámos o 3-2. Era o resultado que procurávamos e que trabalhámos para que isso acontecesse, embora tivéssemos um opositor de grande valia no outro lado. Encostar o Braga ou não, fizemos o nosso jogo.

[o que procurou com as mexidas na frente?] O que aconteceu e no fundo tentar ganhar o jogo. Primeiro empatar e depois ganhar o jogo, não conseguimos, mas tentámos. Arriscamos cá trás no dois contra dois, mas os atletas tiveram um comportamento fenomenal. Eles têm caracter e lutam pelo que acreditam»