O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, afirmou esta quinta-feira que é «determinante» uma vitória frente ao Santa Clara, no jogo da 31.ª jornada da I Liga, na busca de garantir o objetivo da permanência.

«É determinante ganharmos o jogo e é fundamental fazermos o nosso. Os resultados das outras equipas de pouco valem se nós não somarmos pontos», afirmou o técnico, em conferência de imprensa, realçando o bom desempenho do adversário na prova, mas que só interessa o que o Famalicão pode fazer.

«A tabela fala por si. O Santa Clara está a fazer um campeonato muito bom, equilibrado. Estamos preparados para isso. Têm muito mérito no campeonato que estão a fazer, mas nós também temos as nossas armas. Temos que estar focados naquilo que podemos fazer no jogo, tentar contrariar os pontos mais fortes do Santa Clara e tentar alavancar as nossas mais-valias», assinalou Ivo Vieira.

«Ganhar este jogo é fundamental para o nosso objetivo. Jogamos todos os desafios para tentar somar os três pontos. Às vezes não corre bem, mas lutar e acreditar que é possível sempre. Não será diferente neste jogo. Queremos conseguir o nosso objetivo o mais depressa possível», disse, ainda.

O Famalicão-Santa Clara joga-se a partir das 19 horas de sexta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.