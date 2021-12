Ivo Vieira assumiu hoje a necessidade de conquistar pontos, já frente ao Gil Vicente, na 13.ª jornada da Liga, para que a equipa recupere depois da derrota na jornada anterior, em casa, frente ao Portimonense, por 3-0.

«Temos de nos reerguer e ir à luta amanhã [domingo], temos necessidade de pontos. Se conseguirmos jogar bem e ganhar, melhor. Se não conseguirmos jogar tão bem, é fundamental somar pontos para fazer a equipa crescer», salientou o técnico do Famalicão, em conferência de imprensa.

Sobre a pressão para este encontro com a equipa de Barcelos, Ivo Vieira garante que o foco e a motivação têm que ser constantes.

«Os atletas têm de estar motivados. Hoje em dia vive-se muito no mundo das tecnologias e deve-se puxar um bocadinho mais àquilo que é a responsabilidade do jogo, ao compromisso, ao prazer de jogar e à oportunidade que os jogadores têm de representar um clube como o Famalicão. Temos de aproveitar o momento, sem enquadrar isso no facto de estarmos a disputar um dérbi, de jogarmos contra um grande ou uma equipa mais pequena», salientou, elogiando o adversário: «O Gil Vicente é uma equipa competitiva e que, tal como nós, vai fazer de tudo para conquistar os três pontos. É uma equipa organizada, que gosta de meter muita gente no processo ofensivo e que tenta jogar bem. Vamos tentar contrariar isso e impor o nosso jogo, tendo sempre a consciência da necessidade que temos de pontos.»

O Famalicão, 13.º classificado, com 10 pontos, desloca-se este domingo, às 18 horas, a casa do Gil Vicente, em oitavo lugar, com 14.