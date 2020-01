Os últimos quatro jogos da Liga não deram sequência à época história que o Famalicão está a realizar. Mas nada mudou na equipa de João Pedro Sousa. Os jogadores e as ideias são os mesmos, como faz o questão de garantir no lançamento à partida contra o V. Setúbal.



O técnico diz mesmo que a filosofia de ataque vai manter-se, mesmo que isso implique alguns riscos. «Se o preço para marcar dois golos é sofrer um, ok. Vamos marcar os dois na mesma.»



João Pedro Sousa sabe que «a forma de atacar» do Famalicão expõe a equipa em alguns momentos, mas prefere olhar sempre para o lado cheio do copo: criar oportunidades e marcar.



«Eu sei que, em algumas situações, nos sujeitamos a sofrer, mas não abdicamos da nossa ideia. O balanço joga a nosso favor, ganhámos mais do que perdemos, marcamos mais do que sofremos. Temos de arranjar um ponto de equilíbrio, mas esse ponto não vai ser à custa de deixarmos de marcar golos.»



Sobre este novo Vitória, transportado pelas convicções de Julio Velázquez, João Pedro Sousa pede cautelas.



«Tem agora uma forma de jogar completamente diferente, o que nos obrigou a uma análise muito profunda nos últimos dias. Até porque o Vitória de Setúbal tem uma forma de jogar pouco usual, pouco vista, mas com qualidade.»



Na pausa natalícia, o Famalicão recuperou Lionn e Patrick William, dois dos habituais titulares no quarteto defensivo.



«Vamos manter os objetivos e o foco no principal objetivo que passa por consolidar o clube na I Liga. Enquanto a manutenção não estiver garantida não vamos pensar em mais nada.»



O Famalicão-V. Setúbal realiza-se no domingo, às 20 horas, e será seguido AO MINUTO no Maisfutebol.