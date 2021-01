Depois de uma época brilhante em 2019/20, o Famalicão ocupa o último lugar da Liga ao fim de 13 jornadas. Na antevéspera da visita aos Açores, João Pedro Sousa assumiu a responsabilidade pelo mau momento que o clube atravessa, embora confie que a equipa vai dar a volta.



«No início da época passada sabíamos que a temporada ia ser muito complicada. No entanto, estou cá eu para assumir que não contava com tantas dificuldades. Não me passava pela cabeça estar em último, a responsabilidade é minha, mas estou completamente convencido que vamos dar a volta», disse, em conferência de imprensa.



O técnico dos famalicenses espera dificuldades no duelo contra o Santa Clara e explicou a necessidade de «abordar a partida com muita competência».

«É um campo sempre muito difícil, não só pelas características do campo, mas essencialmente pela qualidade do Santa Clara, que tem conseguido conciliar as exibições com os resultados. Temos que o abordar com muita competência», frisou.



O Famalicão contratou Vinagre, Kraev, Ivo Rodrigues, Ugarte, Heriberto e Guedes este mês. Confrontado com a abordagem do clube ao mercado, João Pedro Sousa confirmou normal e esclareceu a necessidade de reforçar o plantel.

«É uma situação normal. O início de época, ao nível de contratações, não nos correu bem porque atrasámo-nos um pouco em algumas contratações. O mercado foi um pouco estranho e tudo isso condicionou. Tivemos que fazer alguns reajustes, não só para dotar o grupo de mais qualidade, mas também pelo número de jogadores, porque com a questão da pandemia rapidamente temos um jogador vários dias fora. Por isso, o número do plantel também tem que ser adequado», explicou.

O técnico vincou ainda que o Famalicão desta época é «muito diferente» da época passada, garantindo que «está muito melhor».

«O clube está muito diferente, para melhor. Infelizmente, a classificação não é a mesma e por responsabilidade minha. Posso prometer aos adeptos que vamos acabar o ano na posição que devemos ocupar. Temos uma confiança enorme de que vamos ultrapassar esta fase», concluiu.



O Famalicão joga nos Açores contra o Santa Clara no domingo, a partir das 17h30.