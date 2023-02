Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (4-1) frente ao Sp. Braga:

«O jogo foi difícil para nós, como prevíamos. Não conseguimos, na primeira parte, controlar defensivamente como queríamos, daí termos dificuldades no nosso ataque posicional. Fomos construindo, mas com pouco perigo. Isso permitiu ao Braga chegar algumas vezes ao último terço, acabando por marcar. Na segunda parte fomos ganhando algumas bolas em zonas ligeiramente mais subidas.

Sentimos aí que criámos alguma intranquilidade no Braga, fizemos as substituições para jogar mais subidos, depois do golo ainda tivemos uma situação e, pelo facto de termos muita gente na frente, tivemos problemas defensivos. O 2-1 é uma situação em que não fomos competentes a fechar o corredor. Tínhamos de ser mais fortes nesse momento. Depois do 2-1 quisemos ir à procura do empate, tínhamos pouco tempo, partimos o jogo ao ficar com três pontas de lança, mas ao esticar o jogo ficámos em dificuldades com a capacidade coletiva e individual do Braga. Claudicámos e sofremos os golos na parte final, com números injustos, mas uma vitória justa do Braga».

[Dois lances de possível penálti] «Nuca falei do árbitro, não o irei fazer. O que me preocupa é a situação em que ficámos a protestar e no seguimento sofremos o golo, que até é um autogolo».

[Aspirações na Taça de Portugal, no próximo jogo frente a BSAD] «Outra competição, jogo totalmente diferente, vamos para o jogo só com o objetivo de vencer, queremos estar nas meias-finais».