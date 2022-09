João Pedro Sousa assumiu esperar dificuldades no encontro frente ao Boavista, da oitava ronda da Liga, mas garantiu estar satisfeito com o que viu até agora no regresso ao Famalicão.



«Foi uma boa semana de trabalho. Agora, é importante termos consciência do momento em que estamos e ter coragem de o assumir», declarou, em conferência de imprensa.



O encontro diante dos axadrezados vai assinalar a estreia de João Pedro Sousa, técnico que voltou ao Minho para ocupar o lugar de Rui Pedro Silva, demitido após um ciclo de três derrotas seguidas.

«Não queremos continuar na posição em que estamos, queremos marcar mais, deixar de sofrer e ganhar rapidamente. Percebemos que temos de trabalhar mais, correr mais e disputar todos os lances nos limites. Há uma grande responsabilidade associada ao facto de representarmos um clube como o Famalicão», disse.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida com os axadrezados, o técnico frisou a necessidade dos famalicenses, que têm apenas um golo marcado no campeonato, saírem do mau momento em que se encontram.

«Queremos marcar mais golos rapidamente, só assim podemos chegar às vitórias. Temos de olhar mais para a baliza, colocar mais gente nas zonas de finalização e defender melhor. Os jogadores sabem que os defesas são os primeiros avançados e vice-versa. As coisas vão surgir, porque o plantel tem qualidade. Neste momento, este é o plantel que eu quero, é o melhor plantel do mundo. Vai ser complicado fazer a convocatória porque todos deram o máximo», referiu.

João Pedro Sousa perspetivou um jogo complicado perante um adversário que tem feito um campeonato «muito interessante».

«Vai ser um jogo extremamente complicado. No entanto, o nosso foco esteve em nós e em corrigir algumas coisas na nossa ideia de jogo, que queremos levar para o jogo. É claro que há uma ou outra coisa na qual olhamos para o adversário, que é uma equipa competente e que, mesmo quando perdeu, disputou todos os jogos até ao fim», notou.

O Famalicão, antepenúltimo classificado da Liga, recebe o Boavista, às 20h30, deste domingo.