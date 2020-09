O técnico do Famalicão, João Pedro Sousa, assumiu que conta com Toni Martínez, avançado que está a ser negociado pelo FC Porto, para a receção ao Benfica desta sexta-feira (19h00).



«Claro que conto. O Toni é um excelente profissional e uma excelente pessoa. Foi sempre o Toni Martínez que nós conhecemos. Se optar por ele, vai estar pronto. Para nós é um jogador muito importante, é uma voz importante no balneário e está pronto a dar o máximo pelo Famalicão. Fez sempre isto e tenho a certeza que está focado no nosso presente e no nosso clube», referiu, em conferência de imprensa.



Apesar de contar com o espanhol para o jogo inaugural da Liga, o treinador admite perder o avançado de 23 anos.



«Sei que, mais cedo ou mais tarde, vamos perder o Toni pela capacidade e pela qualidade que tem. Espero que não seja tão cedo, mas o Toni tem capacidade para jogar em qualquer clube em Portugal. Se não for esta época, será na próxima que vai representar outro clube. No entanto, quero é sublinhar que é um orgulho termos o Toni com este carácter e esta ambição. Conto com ele para jogar», disse.



Por sua vez, o presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, recusou comentar o assunto durante um evento do clube que decorreu esta manhã.