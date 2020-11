O técnico do Famalicão, João Pedro Sousa, retirou que a equipa «está a evoluir» e quer prová-lo já este sábado, ante o Marítimo, numa partida referente à sétima jornada da Liga.



«Ainda só ganhámos uma vez, mas queremos fazê-lo mais vezes. A nossa grande preocupação é evoluirmos o nosso jogo. Sem isso, teremos muitas dificuldades no futuro, mesmo vencendo este jogo», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O treinador dos famalicenses admitiu que «ainda há trabalho a fazer» nos processo defensivo da equipa, mas acredita que também nesse capítulo há uma evolução.

«No último jogo, frente ao Sporting de Braga, só perdemos um lance de bola parada, que infelizmente deu golo. Há um sinal de evolução, mas temos a convicção que ainda não estamos onde podemos estar. É preciso melhorar», partilhou.



Em relação ao Marítimo, João Pedro Sousa espera um adversário «forte e competitivo e assenta muito do seu jogo numa organização defensiva competente», mas garantiu um Famalicão «focado na forma como vai desestabilizar o adversário».

«Queremos reduzir os golos sofridos, mas também atacarmos melhor. É um processo que está a decorrer de forma normal e desde início que fomos honestos e dissemos que estávamos atrasados. Da primeira jornada para a sexta há uma diferença de sete jogadores de um onze para o outro, devido a atletas que chegaram tarde ou como lesões. Foi um começo muito atípico», lembrou.



Com Ricielli, castigado, João Pedro Sousa apontou como opções para o lugar Trevisan, Penetra ou Diogo Queirós. O defesa internacional sub-21 chegou do FC Porto no último mercado de transferências e ainda não se estreou pelo Famalicão.

«O Diogo Queirós chegou ao Famalicão e passado pouco tempo foi para a seleção sub-21. Agora foi outra vez chamado, e estará mais tempo a representar o país do que connosco. Precisamos de conhecê-lo melhor e ele conhecer mais a nossa forma de jogar, mesmo sendo um orgulho termos jogadores nas seleções», referiu.

O Famalicão recebe este sábado o Marítimo às 18h00.