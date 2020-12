João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, depois do empate contra o Sporting:



Dyego Sousa já saiu?

«O que eu sei é que o contrato se mantém inalterável. Até 31 de dezembro tem de representar o Famalicão. Está connosco e vai ficar até 31 de dezembro. Não sei porque dizem que está na China.»



Porquê a aposta em João Neto hoje?

«No final da época passada já tinha falado do João Neto. Tecnicamente é evoluído, apesar de ter 17 anos já apresenta índices de agressividade interessantes. Precisávamos disso no corredor central. Começámos a entrar em fadiga. Queríamos um jogador que nos desse mais qualidade com bola. Parabéns, entrou com uma maturidade tremenda. Está há um ano e meio connosco, teve paciência, trabalhou muito e chegou a oportunidade. Vai fazer uma carreira brilhante.»



O ano passado nunca vimos um Famalicão a defender num bloco tão baixo.

«O Famalicão é totalmente diferente do ano passado, o Sporting é diferente do ano passado, o campenato é diferente do ano passado. Se forms obrigados a defender, temos de saber defender. Era uma coisa que o ano passado não conseguíamos fazer. Como treinador tenho de melhorar isso, tenho de ser capaz de fazer isso. Se as equipas nos obrigarem a defender em bloco baixo, tenmos de ser competentes. O ano passado às vezes não o conseguimos ser.»