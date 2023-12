Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, em conferência de imprensa, após o empate ante o Portimonense (1-1), em jogo da 13.ª jornada da I Liga:

«É duro [sair daqui só com um ponto]. Sentimos que podíamos ter ganho, que merecíamos ter ganho, pela qualidade do jogo, pelas oportunidades que tivemos, por aquilo que não permitimos que o Portimonense fizesse aqui no seu campo.»

«Na segunda parte, há uma tentativa de reação do Portimonense. Fazem uma pequena alteração, em termos de comportamentos, no início da sua construção. Nós aí perdemos um pouco a capacidade de pressionar tão bem como na primeira parte. No entanto, nesse período, a única coisa que permitimos ao Portimonense foi ter um pouco mais de bola. Não conseguimos obrigar ao erro como na primeira parte, em que o Portimonense cometeu erros forçados com alguma frequência no início da sua construção, mas na segunda parte não o conseguimos fazer. Não comprometemos a nossa baliza, com exceção do lance do golo. Depois, tentámos nós reagir, à procura do segundo golo.»

«Entretanto, há a situação da expulsão e, tal como temos planeado em situações deste género, colocámos seis jogadores em cima da linha defensiva do Portimonense, com largura total pelos laterais, encostámos o Portimonense totalmente na sua área, no entanto, não conseguimos marcar. O Portimonense tem defesas muito fortes na zona central e conseguiu resolver algumas situações de cruzamentos, que seriam, em teoria, a forma mais simples de chegar a zonas de finalização.»

«Olhando para o jogo, para as oportunidades, para a qualidade do jogo, fico com a sensação clara de que podíamos ter ganho o jogo. No entanto, para o merecer, se calhar tínhamos de marcar e não sofrer o golo que sofremos, porque também é nossa responsabilidade, é um erro que podíamos facilmente ter corrigido.»