João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Marítimo:

«Foi uma vitória importante para nós. Entrámos confiantes, percebendo a importância do jogo. Em 11 minutos conseguimos fazer tudo bem, mas acabámos por sofrer um golo que o adversário não procurou, na sequência de uma bola parada. Aí ficámos nervosos porque percebemos que estávamos a ser penalizados sem cometer erros e demorámos 10 ou 15 minutos para voltar a organizar.

Felizmente conseguimos fazer e conseguimos a reviravolta, também de bola parada. Além dos golos tivemos muitas outras oportunidades e na segunda parte conseguimos manter o domínio do jogo, com a exceção dos últimos 15 minutos, mas por estratégia. Reforçámos o corredor central da nossa defesa porque o adversário é forte no jogo direto.

[Estreia de Diogo Queirós] Acrescenta qualidade ao plantel. O Diogo é um profissional fantástico e um miúdo fantástico. Quando o contratamos sabíamos que estávamos a contratar um excelente jogador e que nos vai dar muitas alegrias. Não quero ser injusto a destacar os centrais porque eles estiveram bem porque toda a equipa esteve bem.

[Segunda vitória do Famalicão. O que fez hoje de diferente?] Fizemos o mesmo que fizemos em jogos anteriores. Planeámos bem o jogo, mas preparámos essencialmente a nossa forma de jogar, sem desrespeito pelo adversário, mas treinamos a pensar exclusivamente em nós. Deixámos a estratégia do jogo de lado e pensámos unicamente em nós, na forma de jogar e de ‘magoar’ o adversário.»