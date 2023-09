João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa do estádio do Rio Ave, após o empate frente aos vila-condenses, em jogo da quinta jornada da Liga:



«Com a ajuda do vento e fruto de uma pressão alta, estivemos mais vezes perto da área contrária. Queríamos recuperar a bola o mais alto possível, provocando o erro do Rio Ave. Às vezes conseguimos fazer isso, outras vezes permitimos que o adversário saísse com algum perigo ainda que sem incomodar o Júnior.



Estivemos perto da baliza contrária e tivemos algumas tentativas de finalização. Foi assim que chegámos ao golo. Apesar de a pressão alta deixar a equipa exposta, senti que tínhamos o jogo controlado.



Ajustámos alguns posicionamentos para a segunda parte e baixámos ligeiramente. Tentámos fechar o corredor central e obrigar o Rio Ave a atacar pelos corredores laterais. Não entrámos bem na segunda parte e depois de sofrermos o empate, senti que a equipa ficou desconfiada e nervoso. A equipa percebeu que não ia dominar nem ter o ascendente do jogo por estar a jogar contra o vento. Passámos algumas dificuldades para agarrar o jogo. Com as substituições que fizemos, conseguimos ter novamente o controlo do jogo e voltámos a ter várias tentativas de finalização: duas pelo Cádiz e uma pelo Puma.



Pouco permitimos ao Rio Ave depois das alterações com a exceção de uma ou outra situação de ataque rápido. Pode parecer um contrasenso: acho que que fomos mais fortes, mas que o resultado se ajusta. O Rio Ave é uma equipa forte, com muita dinâmica e que obriga a equipa contrária a trabalhar muito. Tem comportamentos difíceis de contrariar e por isso é que é difícil dominar o jogo contra o Rio Ave.»



[Sobre a entrada do Chiquinho]: «Ele teve um longo período afastado por lesão. Quando chegou, chegou perfeitamente recuperado. Teve minutos em Inglaterra e portanto, chegou pronto para treinar e competir. É um jogador que dá largura, criatividade, velocidade e que defensivamente, é capaz de ajudar o lateral. Foi o que lhe pedimos e o que ele trouxe ao jogo. É uma opção válida tanto para jogar de início como para entrar. Está de parabéns assim como os colegas.»