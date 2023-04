O Famalicão vai tentar «retificar o último resultado» da jornada anterior na visita a Paços de Ferreira, disse João Pedro Sousa.



Após a derrota caseira com o Arouca, o técnico dos minhotos prometeu uma reação da equipa.



«Vamos ter um Famalicão seguramente a reagir ao resultado que tivemos na última jornada. Sempre que aconteceram resultados negativos, esta equipa deu sempre respostas muito positivas. Perdemos, não queríamos perder, e nem nos passava pela cabeça perder, porque estávamos muito confiantes, estamos num bom momento», começou por referir, em conferência de imprensa.



Apesa do Paços ocupar o penúltimo lugar da tabela à entrada para esta 27.ª ronda, João Pedro Sousa deixou elogios ao processo de jogo do adversário e alertou para os «vários problemas» que os famalicenses vão enfrentar.



«Vamos encontrar uma equipa que está em lugares muito delicados, mas independentemente disso vamos encontrar uma equipa muito competente que apresenta no seu jogo qualidade e capacidade de criar problemas a qualquer equipa. Tem um jogo posicional muito forte, muito rico. Apresenta jogadores de qualidade técnica muito acima da média e também alguns com velocidade. Por isso, temos que nos preparar da melhor forma porque vão surgir vários problemas e temos que dar uma resposta muito forte», destacou.



O treinador fez ainda questão de referir que lutar por um lugar de acesso às competições europeias não é um objetivo apesar da vontade constante de somar pontos.

«Ganhar não mexe muito comigo. Perder mexe. Tenho um grupo de jogadores que é exatamente igual. É por isso que depois há uma percentagem muito grande de jogos que conseguimos. Se estivéssemos numa posição em que não pudéssemos descer na tabela, nós estávamos para competir, para ganhar o jogo. Essa é a nossa ideia. Independentemente do que o quinto ou o sexto possa dar. Não nos interessa. Podemos chegar ao quinto, é para isso que vamos lutar, dando ou não dando classificação europeia», salientou.

O jogo entre Paços de Ferreira e Famalicão está agendado para as 18h00 deste sábado.