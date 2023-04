O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, garantiu esta sexta-feira que não vai haver qualquer tipo de «gestão» na receção de sábado ao Marítimo, para a 29.ª jornada da I Liga, tendo em vista o jogo com o FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendado para quarta-feira.

«Gestão nem pensar. Este jogo para nós é muito importante. Para nós não está tudo definido. Ninguém gosta de perder e nós queremos ganhar, estamos num clube ambicioso. Mal termine este [jogo], os jogadores vão começar a preparar o próximo com o FC Porto. Mas primeiro este [jogo]. Não temos qualquer razão para gerir», explicou, em conferência de imprensa.

Sobre o Marítimo, João Pedro Sousa espera dificuldades para vencer um adversário que está em zona de play-off de manutenção, mas que o técnico defende que tem condições para alcançar o objetivo diretamente ao fim das 34 jornadas.

«Vamos encontrar várias dificuldades perante uma equipa com valores individuais, com muito valor coletivo, muito bem trabalhada pelo seu treinador e percebe-se que a equipa vem em evolução. Claramente que os resultados negativos que tiveram não foram coincidentes com o que o Marítimo foi apresentando nos seus jogos», afirmou João Pedro Sousa. «Mas mesmo assim, acredito que recupera as distâncias para os adversários que estão imediatamente acima e que lhe permite, de alguma forma, pensar seriamente que pode evitar a descida de divisão diretamente ou através do play-off», acrescentou, defendendo que a classificação nada diz quanto ao que pode ser a maior ou menor exigência do encontro.

«Temos de ter a consciência que não podemos olhar para a classificação e pensar que o jogo pode ser menos difícil ou fácil. Que isso não vai acontecer seguramente. E nós temos essa consciência», garantiu, observando ainda que a «diferença de qualidade entre as equipas é pequena» e que «os jogos são sempre muito competitivos».

«Se pudesse pôr um grau de comparação, olhava para o último jogo e diria que era aquilo que eu espero. Com toda a honestidade, vamos ter um jogo muito difícil como o da jornada passada e todos temos bem presente a dificuldade que tivemos para vencer o Vitória de Guimarães. Vamos ter de trabalhar muito, jogar bem, ter uma pontinha de sorte também, esperar que o adversário erre. E mesmo assim isto não nos garante um bom resultado», salientou.

Sobre o facto de não assumir mais uma vez e para já o objetivo de chegar a um lugar que dê acesso a uma competição europeia (o Famalicão é o atual sétimo classificado com 39 pontos), João Pedro Sousa falou na necessidade de estabilidade. «Nós não assumimos o objetivo a um lugar europeu porque sabemos que há coisas a evoluir. E não faz sentido passar tantos meses com dificuldades e de um momento para o outro vamos assumir uma coisa que se calhar não é hoje que temos de fazer. Por consciência própria, porque temos noção da realidade. Queremos ser mais constantes nas nossas vitórias», finalizou.

O Famalicão-Marítimo tem apito inicial marcado para as 15h30 de sábado. Hélder Malheiro é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.