Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate a uma bola frente ao Moreirense:

«Foi um excelente jogo, apesar do início muito faltoso e com muitas paragens. Quanto mais o jogo corrido melhor ficava, até disse na flash em jeito de brincadeira que foi pena não haver mais trinta minutos, porque o jogo ficava espetacular. O Moreirense entrou melhor, com os médios interiores a pressionar muito e não conseguimos encontrar linhas. Na segunda parte, aí assim, mudámos as dinâmicas dos nossos médios e encontrámos espaços para entrar numa segunda fase e em zonas de finalização. Sofremos golo numa desatenção nossa mas ainda fomos a tempo de corrigir. Foi um bom jogo, aceito o resultado até pelo que o Moreirense fez».

[O que falta para haver mais jogos assim?] «Gostava de ter uma reposta, mas não é fácil. Penso que o Moreirense é um exemplo, uma equipa muito organizada, competente. Fizeram bons resultados contra equipas fortes. Mas não é só o Moreirense que joga bem. O porquê de outras equipas não o fazer não sei, certamente há outras estratégias. Mantenho a opinião que o campeonato tem qualidade».

[Interpretação do resultado em função da tabela] «Independentemente da classificação, da posição que ocupamos neste momento, o nosso objetivo seria sempre vencer. Gostamos do que fizemos, mas do resultado não. Não olhamos para a classificação para perceber a importância do jogo, como todos os outros tal como vamos fazer até ao fim do campeonato. Vamos manter a nossa filosofia e a vontade de jogar bem até ao final».