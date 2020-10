João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após o empate (1-1) frente ao Rio Ave, em jogo da terceira jornada da Liga:





«Acabámos por marcar. Penso que com o golo ficámos confortáveis e sem bola estivemos bem defensivamente. Foi pena não termos chegado ao 2-0, tivemos oportunidades para isso. Na segunda parte começámos a ter mais dificuldades, sobretudo nos corredores laterais por fadiga e pela qualidade do adversário. O Rio Ave obrigou-nos a recuar e criou perigo. O golo antecede um lance no corredor que tivemos dificuldade em anular. O adversário é muito forte na bola parada e sentimos dificuldades a partir daí.»



«O resultado é justo perante um adversário forte. Foi um bom jogo, no seguimento do ano passado. As duas equipas jogaram bem, tentaram ganhar e penso que o resultado foi justo. Claramente que há uma evolução relativamente às últimas semanas. A nossa grande preocupação estava centrada no que estávamos a fazer para evoluirmos. Sentimos que estávamos atrasados no nosso processo por várias razões e este jogo demonstrou que estamos a crescer e acredito que vamos ser competitivos.»



«O Herrera chegou há quatro dias a Portugal com grande diferença horária da Colômbia para cá. Vinha com algum treino, mas o contexto é diferente. Hesitámos em colocá-lo a jogar, mas devido à qualidade dele jogou. Dá-nos possibilidade de optar por um corredor ou por outro. Tem muita qualidade, grande capacidade técnica e veio acrescentar qualidade. Não posso deixar de dizer que estou contente com todos.



Os jogadores são diferentes, vamos criar a nossa identidade sem mudar a ideia. Temos de encontrar soluções diferentes e é o que vamos fazer. O Pereyra vem de um contexto parecido com o do Herrera e esteve lesionado. Fez a primeira semana completa a semana passada, entrou no último jogo e neste foi titular, mas não tem capacidade para fazer o jogo todo.»