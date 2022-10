Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota famalicense por três bolas a duas:

«Podemos melhorar e obter outros resultados, esse é um problema [reagir bem, mas não conseguir resultados positivos]. Não podemos reagir, como fizemos hoje. Ficava contente era se entrássemos desta forma desde o minuto zero. Não é uma virtude reagirmos a trinta minutos do fim depois de estar a perder por três, claro que é melhor reagir do que não reagir, mas não pode ser apenas uma reação, para sermos melhores temos de entrar daquela forma».

[Iván Jaime] «Esteve muitos meses fora. Está integrado nos trabalhos há poucas semanas. A ideia era tirar uma referência ao central do meio do Vitória e encontrar espaços, criando superioridade no corredor central. As coisas não correram bem, não pelo Iván Jaime, mas porque não conseguimos levar o jogo ao Iván Jaime. A substituição era programada, era difícil fazer mais de 45 minutos, era entrar no limiar da possível lesão».