O Famalicão visita o Boavista neste domingo (20h30), na 25.ª jornada da Liga. O técnico João Pedro Sousa espera um bom desempenho da sua equipa no Estádio do Bessa.

«O adversário utiliza a sua casa para se empolgar e para somar pontos. Mas também temos a consciência de que vamos defrontar um adversário que vai colocar desafios diferentes. Foi uma semana boa, uma semana virada para respondermos a essas dificuldades e para não fugirmos a essa identidade e do que temos feito. Entrar no jogo preparados para o disputar e com vontade de vencer», começou por dizer.

João Pedro Sousa defendeu a necessidade de continuar a trabalhar para chegar cada vez mais longe: «Não vejo razão para estarmos tranquilos. Não conquistámos nada, não estamos a salvo de nada. Sempre dissemos que os lugares abaixo deste não interessavam. Temos de trabalhar e jogar no máximo. São jogos muito complicados. Temos de ir no máximo porque só assim podemos trazer bom resultado.».

«Temos de ficar mais maduros, fazer uma gestão de expectativas e prepararmo-nos. Se queremos estar mais acima temos de mudar alguma coisa todos. Vamos mudar para melhor. É isso que vamos fazer. Eu como treinador também quero ajudar nessa parte. Terminar o ano e dizer que estamos melhor do que há seis, 12 meses, anos anteriores. Antes de pensarmos na Europa, quando estivemos meses com dificuldades para sair de lugares difíceis», concluiu o técnico.