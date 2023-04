Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após o triunfo por 2-1 ante o Vitória, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

[Se o 2-1 surge na altura certa, quando o Vitória estava com algum ascendente:] «Muito ascendente no início da segunda parte. Fomos encostados às cordas. Não conseguimos resolver os problemas defensivos. Quando ganhávamos a bola, cometemos erros e não conseguimos, com bola, levar o jogo para outras zonas. Mas penso que o momento é quando sofremos o golo. Sofremos o golo e conseguimos libertar e perceber que se continuássemos da mesma forma, íamos ter dificuldade e perder. Então começámos a gerir com bola, coisa que na segunda parte não conseguimos até esse momento. Depois conseguimos o segundo golo, numa situação em que conseguimos alguma posse.»

«Antes disso, um início de jogo muito bom da nossa parte, penso que até à expulsão do Riccieli fomos superiores. Criámos a primeira oportunidade nos primeiros minutos, numa situação em que estávamos preparados para criar problemas ao Vitória, principalmente no seu corredor esquerdo e surgiu uma série de momentos em que isso aconteceu. Infelizmente com um erro nosso, vem a expulsão e isso muda o jogo, algum tempo em inferioridade e com dificuldades. Com a igualdade numérica, já conseguimos gerir até ao intervalo. Mudámos nos corredores, Iván Jaime para a direita e Ivo para a esquerda, para controlar melhor o jogo de corredores do Vitória e proteger melhor o corredor esquerdo com o Moura. Mas as coisas não funcionaram porque quando ganhávamos a bola, tínhamos dificuldades, passes e receções erradas e aí fomos encostados às cordas. O resto já disse.»

[Se acredita na Europa:] «Percebo a pergunta, mas estes jogadores não precisam de motivação para disputar a competição e o próximo jogo. A nossa grande motivação é representar o clube e disputar o jogo e ganhar, independentemente do que a classificação pode vir a dar. Vamos lutar pelo melhor possível. No meio deste calendário temos dois jogos complicados na meia-final da Taça que queremos disputar.»

[Substituição de Zaydou:] «Eu não castigo os jogadores. Se tiver de ser, castigo (risos), mas não. Eu já disse na semana passada e uma palavra especial para o Zaydou: ele está na fase do Ramadão e com os jogos às 18 ou às 20 horas, ele não come rigorosamente nada. Ou seja, a última refeição foi por volta das 05h30, portanto ele hidrata-se. Notou alguma fadiga, alguma indisponibilidade, já tinha um amarelo, percebeu que cometeu um erro e a única razão foi essa, questão tática e técnica, mas nada mais.»