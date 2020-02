João Pedro Sousa anteviu, nesta sexta-feira, o encontro diante do Paços de Ferreira, referente à 22.ª jornada da Liga. Sem vencer há cinco jogos, o técnico dos famalicenses considerou que o jogo na Mata Real vai ser diferente dos dois anteriores.

«Este é o terceiro jogo entre Paços de Ferreira e Famalicão, mas vai ser diferente dos outros. Até pelo momento que as duas equipas atravessam. São momentos importantes. Vai ser um jogo num campo difícil, perante um adversário que coloca sempre grandes dificuldades às equipas que o visitam, sempre com forte apoio da massa associativa. Procuramos a vitória há alguns jogos. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas estamos preparados para elas», frisou, em conferência de imprensa.

João Pedro Sousa deixou elogios à abordagem dos pacenses no mercado de inverno e alertou ainda para a versatilidade tática dos homens de Pepa.

«O Paços de Ferreira reforçou-se muito bem no mercado. Entraram jogadores experientes. Para além disso, o treinador alterou o sistema. Ainda no último jogo jogaram com dois pontas, o que não é habitual. Durante o jogo o Paços consegue alternar dois ou até três sistemas. São vários modelos que podem apresentar e nós temos que estar preparados para qualquer um deles», apontou.



O Famalicão encontra-se no sexto lugar, depois de ter estado na luta pelo topo da tabela classificativa, mas o treinador só pensa na manutenção.

«O grande objetivo mantém-se, até porque não está totalmente garantido. Vamos consegui-lo naturalmente, mais jornada menos jornada. Depois disso, é tentar manter a qualidade do nosso jogo e ganhar o maior número de jogos possíveis. Não queremos baixar a posição que temos, porque somos ambiciosos, gostamos de ganhar e competir», referiu.

Os minhotos, sextos classificados, com 33 pontos, deslocam-se no domingo à Mata Real para defrontar Paços de Ferreira, 16.º, com 16 pontos, num jogo dirigido por António Nobre.