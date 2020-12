João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«Na primeira parte estivemos algo tensos, algo passivos, com muitas dificuldades em chegar ao último terço e, de facto, estivemos distantes daquilo que podemos fazer. Sabíamos que íamos encontrar um adversário complicado, muito competente no processo defensivo e com boas transições ofensivas. Devido a essa falta de agressividade, sofremos um pouco.

Na segunda parte retificamos, entrámos mais agressivos, pouco mexemos a nível tático e a resposta dos jogadores foi outra. Entrámos mais soltos, mais dinâmicos, com outra agressividade e conseguimos chegar mais perto da zona de finalização, mas infelizmente não conseguimos recuperar no resultado.

[Só criou oportunidades perto do fim. Qual a explicação?] Corrigimos algumas coisas ao intervalo e tivemos que arriscar nos posicionamentos porque íamos atrás no resultado. Na parte final colocámos gente mais fresca. Infelizmente o Anderson não pôde jogar mais porque esteve quatro meses a recuperar de uma intervenção cirúrgica, só treinou esta semana e só foi para o banco porque não tínhamos opções para o ataque. Arriscámos metê-lo em jogo e felizmente não se passou nada de especial, acabando por dar uma frescura no ataque.

[cinco jogos sem vencer. Perspetivas para o novo ano?] Estamos numa fase difícil, devido a vários fatores, mas há uma coisa a que não fujo: eu é que tenho de encontrar as soluções e ferramentas para os resultados serem outros. Tenho de arranjar soluções para os jogadores jogarem melhor, marcarem mais golos e sofrerem menos, esse é o meu trabalho. Estou consciente de que os jogadores tentaram fazer tudo o que eu pedi. Não tenho dúvidas de que as coisas vão correr melhor»