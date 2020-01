Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 1-0 ante o Boavista, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

«Foi um Famalicão realista, sempre a tentar adaptar-se às contingências do jogo, a uma situação de inferioridade numérica dos primeiros 20 segundos. Fomos competentes, uma equipa equilibrada, organizada, com equilíbrio tático e emocional. Permitiu, fisicamente, aguentar o jogo em ritmos elevados, fomos competitivos. Criámos problemas ao adversário, evitámos que o adversário criasse problemas, tivemos oportunidades de marcar. Não conseguimos até ao intervalo, mas depois na segunda parte, através de um lance rápido e inteligente, conseguimos finalizar e penso que foi com justiça que ganhámos.»

[Críticas do presidente do Boavista:] «Não vou fazer comentários de declarações de outras pessoas. Foi um jogo muito competitivo, agressivo, com muitas faltas, mas é um tipo de jogo, é futebol. O Boavista, por norma e falo no sentido positivo, é uma equipa agressiva no seu estádio e fora dele, sabíamos o que íamos encontrar. Foi um jogo para homens e no fim, acho, ganhou a melhor equipa.»

«As coisas melhoraram, mas o processo não está terminado. Identificamos onde podemos melhorar, fazemos essa crítica a nós próprios e trabalhamos com o foco na nossa ideia, na nossa tarefa e penso que é com agrado que percebemos que estamos a melhorar o objetivo passa por melhorar dia a dia. Temos de melhorar para ganhar o jogo na quarta-feira, para a Taça e depois com o Marítimo.»

«Baixámos um bocadinho as nossas linhas, entrámos com uma estratégia que nem nós conseguimos perceber se ia funcionar ou não. Vínhamos com ideia de pressionar o Boavista no início da construção, logo aí tivemos de ajustar. Colocámos o Anderson entre os dois médios defensivos e tentar a pressão a partir daí, da zona dos dois médios defensivos, libertar os centrais do Boavista. Percebemos que aí tinham dificuldade, jogavam de forma lateral e só tínhamos de ajustar bem. A nossa linha média começou a jogar com quatro elementos com a passagem do Pedro para a direita e tentámos controlar esse espaço entre laterais e centrais e a profundidade. Depois, quando ganhávamos a bola, procurar o Fábio Martins por dentro, assim como o Pedro. Deixámos um bocadinho o jogo exterior, se fossemos por fora ia ser difícil chegar à baliza. Chegámos a colocar jogadores até na cara do guarda-redes adversário e penso que a estratégia acabou por resultar, os primeiros 45 minutos foram muito bons. Os segundos com algumas dificuldades, mas gomos chegando e colocámos duas vezes na cara do guarda-redes, felizmente o Toni marcou e deu a vitória.»