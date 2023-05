João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, comentou desta forma a derrota com o FC Porto (2-4), em encontro referente à 33.ª jornada da Liga 2022/23:

«Não estou de acordo com a ideia de entrada em falso. Nós assumimos o risco de querer pressionar em zonas muito subidas, sabíamos que podíamos sofrer consequências. O nosso comportamento foi sempre esse, sempre a assumir o risco. Dentro desta pressão inicial, que fizemos até aos 70 minutos, sabíamos que estaríamos expostos em duas situações: as costas nos nossos médios e o posicionamento dos nossos laterais. Só se pode assumir isto com jogadores corajosos, e os jogadores do Famalicão foram de facto corajosos. Houve só um aspecto que falhou: o Diogo Costa criou-nos muitos problemas, porque a essa linha não conseguimos pressionar e ele conseguiu lançar alguns ataques, quer em primeira bola, quer em segunda bola.»

Ainda a estratégia adotada: «Sabíamos que era arriscado, sabíamos que podíamos até sofrer, mas também sabíamos que só assim poderíamos marcar. O FC Porto errou, errou até na primeira fase de construção que não é habitual, conseguimos fazer o 2-2 e colocar o Pablo na cara do Diogo Costa. Podíamos ter feito o 3-2. Penso que até entrámos melhor que o FC Porto na segunda parte, mas depois com os dois penáltis a equipa quebrou. É uma vitória justa, mas com números um pouco exagerados.»

Os penáltis na segunda parte: «Os jogadores ficaram no campo e tentar perceber o que aconteceu. Há a decisão do penálti, depois esperamos pelo VAR, recomeça o jogo, depois novamente a espera pouco depois e os jogadores a tentarem perceber o que aconteceu. Para além da quebra física, também houve a quebra emocional.»

A luta pela Europa: «Se tinhamos possibilidades matemáticas de ir à Europa, era isso que íamos tentar fazer, mas a vitória do Arouca fechou essa questão. Agora, queremos sempre mais e vamos tentar subir mais um lugar, neste caso o lugar do Desp. Chaves (7.º). A nossa ambição é essa.»