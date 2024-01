O treinador do Famalicão vai preservar as ideias táticas para a visita ao Casa Pia, apesar dos seis jogos sem vencer. Para João Pedro Sousa, a receita para o bom arranque de época, e os bons resultados nos anos anteriores, continua válida.

«Recuso-me a abdicar de uma ideia de jogo a pensar no resultado. Eu fiz duas promessas. Disse que o Famalicão ia lutar de uma forma muito séria pela vitória em todos os jogos e que ia apresentar um futebol atrativo. Quando cheguei, as pessoas estavam assustadas, olhavam para a classificação e não percebiam como estávamos naquela posição. No passado se tive sucesso, não vou abdicar», explicou, em conferência de imprensa.

Além disso, prosseguiu o técnico, objetivos definidos no início da época estão «difíceis» de cumprir.

«O quinto lugar na Liga está muito difícil. Disse-o não sendo uma promessa, mas sim a obrigação, que ao aceitar o desafio tinha de reconhecer essa ambição. Numa falhei. Na Taça. Já transmiti ao presidente, assumirei as responsabilidades, terminando o contrato e acabando a época, assumirei o fracasso», garantiu João Pedro Sousa.

Sobre o adversário na 17.ª jornada, o timoneiro dos famalicenses espera uma partida difícil: «Depois da alteração de treinador evoluíram muito a qualidade do jogo. É uma equipa que nos vai criar problemas. Está num bom momento».

Apesar do momento do Famalicão, o técnico aponta ao «melhor momento da época».

«Vamos fechar a primeira volta e temos mais pontos do que na última temporada, sendo que o objetivo da última época era parecido. Temos mais pontos do que há duas épocas, do que há três. Só em 2019/20 é que tínhamos mais pontos do que nesta. Para agravar tudo isto, na análise da nossa performance, temos uma reformulação forte do plantel e do onze base», explicou João Pedro Sousa.

Por fim, o treinador lembrou a saída de «jogadores muito impactantes, como o Penetra, o Jaime, o Ivo, o Colombatto».

O Famalicão, nono classificado com 19 pontos, visita o Casa Pia, oitavo, com os mesmos pontos. A partida, agendada para as 15h30 deste sábado será arbitrada pelo portuense Fábio Melo.