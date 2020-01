O Rio Ave-Famalicão é um dos jogos de abertura da 19.ª jornada da Liga e o treinador dos famalicenses, João Pedro Sousa, antecipou o encontro de Vila do Conde, agendado para as 21h15 da próxima sexta-feira, como «extremamente difícil», num «estádio difícil de jogar». O técnico defende que, pela frente, está «uma das melhores equipas do campeonato».

«O Rio Ave sempre foi uma equipa forte. Têm jogadores e uma equipa técnica com muita qualidade. Os últimos jogos só veem confirmar que é uma das melhores equipas do campeonato. Esperamos um jogo extremamente difícil, um estádio difícil de jogar, ainda para mais com as condições atmosféricas que se esperam. O vento pode condicionar o jogo do Famalicão e do Rio Ave, mas estamos preparados para as dificuldades e para tentar vencer o jogo», afirmou João Pedro Sousa, em conferência de imprensa, esta quarta-feira.

O técnico do atual quarto classificado da Liga, que perdeu na última jornada ante o Santa Clara, quer uma equipa a «procurar a vitória desde que se ganha a bola». «Vai ser um bom jogo e nenhum dos dois [treinadores] está a pensar noutra coisa que não a vitória», frisou.

João Pedro Sousa abordou ainda a contratação do australiano Ryan Teague, falando de um jogador que já estava a ser seguido «há algum tempo». «Fizemos um bom trabalho de prospeção e ele enquadra-se no que queremos para o Famalicão e para o futuro. Estamos atentos ao mercado e vemos potencial nele», respondeu.