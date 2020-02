Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, após o empate ante o Rio Ave (2-2), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

«Excelente jogo, competitivo, duas boas equipas, com duas partes diferentes. Na primeira parte dominámos o jogo em todos os momentos. Conseguimos circular com algum à vontade, chegámos a zonas de finalização, marcámos. Sem bola fomos agressivos, conseguimos condicionar o Rio Ave. Obrigámos a errar e também, fruto desta pressão, também conseguimos marcar novamente. Tivemos oportunidades para ampliar o resultado mais ainda e isso, provavelmente, deveria fechar o jogo.»

«Na segunda parte, começámos bem, tivemos outra oportunidade, mas o Rio Ave teve uma reação fantástica. Arriscaram, mudaram o sistema tático, muita gente na frente e criou-nos problemas. Expuseram-se atrás, tentámos aproveitar essa exposição, mas não conseguimos.»

«Chegaram ao primeiro golo, depois tivemos dificuldades em controlar o jogo e acabaram por empatar. Só a partir daí conseguimos baixar o ritmo, só que não conseguimos o terceiro golo, que pretendíamos. Resultado justo, com um adversário difícil, num bom jogo.»

[O que é preciso para segurar estas vantagens:] «É um momento no qual temos de crescer e melhorar. Perceber também que os problemas que o Rio Ave criou não são fáceis de anular, mas temos de melhorar.»

[Ideia na troca de Toni Martínez por Anderson:] «O Rio Ave manteve três jogadores na sua linha defensiva e percebemos que eles iniciavam a construção com os três homens e uma largura grande, espaço entre os três. O Anderson é forte, ataca a profundidade, entrava fresco, o Toni já mostrava algum desgaste, fruto da pressão que também fez durante a primeira parte. Achávamos que ao colocar o Anderson íamos explorar os espaços entre os três defesas do Rio Ave. Tentámos defender ao máximo o golo de vantagem, atacar o Rio Ave numa transição ou numa jogada de organização marcar o terceiro golo, infelizmente não conseguimos.»