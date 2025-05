Declarações de João Pereira, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após a derrota (2-1) frente ao Famalicão no último jogo da temporada:

«A minha intervenção ao intervalo foi muito simples, durou um minuto para apelar ao que queríamos fazer aqui, que queria ganhar. O Famalicão precisava do resultado, jogámos fora de portas, um dia com calor, sofremos um pouco com isso, não viemos jogar a uma casa qualquer. É incomparável os orçamentos. O saldo é positivo. Amanhã podemos fazer história e, sem depender de nós, acreditamos na melhor posição na tabela classificativa».

[Balanço da primeira época na Liga] «Foi um trabalho conjunto, temos todas as condições para trabalhar, sabemos perfeitamente que o clube está na primeira há pouco, continua a querer crescer, as pessoas no projeto têm essa mentalidade. A nossa premissa base foi a fome, a ambição, tentar fazer mais com menos. Foi um ano histórico, uma época histórica, tanto em questão orçamental como estreia de jogadores. Acabamos a bater-nos com um Famalicão que tem tentado lutar pela Europa, jogámos de igual para igual. O jogo fica caracterizado por um lance infeliz que dá o segundo golo, em que não há fair-play. Temos a responsabilidade de melhorar o futebol, errei muito esta época, não sou perfeito, mas não toleraria o que aconteceu hoje, com um jogador nosso no chão».