Hugo Oliveira realizou a habitual antevisão ao encontro com o Santa Clara e destacou o objetivo de apresentar uma equipa ambiciosa e fiel aos seus processos, nos Açores.

«Levamos os argumentos de uma equipa que quer sair dos Açores feliz, que quer terminar a época de forma consistente e sempre a acreditar naquilo que temos vindo a desenvolver. Vamos defrontar uma equipa extremamente sólida, competitiva, uma das boas equipas desta liga. Com um processo bem definido desde a época da subida e que tem tirado proveito das qualidades individuais e coletivas», sublinhou.

Mesmo que já não existam objetivos classificativos por lutar, Hugo Oliveira afirmou que a equipa continua concentrada no desenvolvimento dos processos. «O foco está no presente, mas com olhos no futuro», rematou. O técnico de 45 anos falou, ainda, sobre uma exigência e ambição de crescimento diário como cultura do clube.

«Queremos ser melhores todos os dias. Eu quero ser melhor treinador, os jogadores têm que querer ser melhores atletas, e o clube tem que querer evoluir. Criar essa cultura de ambição, de exigência e profissionalismo tem sido um dos nossos objetivos desde que cheguei», frisou.

Hugo Oliveira analisou também a possibilidade de utilizar jogadores menos utilizados. «A confiança no grupo é grande», começou por referir. «Muitos estão em fase de desenvolvimento e crescer dentro do jogo competitivo é essencial», concluiu.

O jogo entre Santa Clara e Famalicão, a contar para a 33.ª jornada, joga-se este sábado às 15h30, no Estádio de São Miguel.