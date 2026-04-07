O Famalicão colecionou os prémios de melhor guarda-redes e melhor defesa do mês de março da Liga.

Carevic é assim eleito o melhor guarda-redes da Liga pela segunda vez nesta temporada. O montenegrino, de 27 anos, sofreu apenas um golo nos quatro jogos do mês de março. Carevic reuniu 28,72 por cento dos votos, superando Diogo Costa (FC Porto), com 25,53 por cento, e Hornicek (Sp. Braga), com 19,15 por cento.

Já Ibrahima Ba - que renovou recentemente com o Famalicão - foi eleito o defesa do mês. Titular totalista nos quatro encontros de março, marcou, ainda, o golo decisivo no triunfo (1-0) frente ao Nacional. O senegalês de 20 anos somou 20,41 por cento dos votos, superando Jakub Kiwior e Jan Bednarek, dupla do FC Porto que registou 13,37 por cento dos votos.

A formação famalicense registou três vitórias e um empate no último mês.