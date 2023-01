O Famalicão inscreveu oficialmente quatro futebolistas no plantel principal para o resto da época 2022/23, de acordo com a mais recente atualização da Liga. Entre eles está o médio David Tavares, que não joga desde dezembro de 2021.

A «inclusão no plantel» confirmada nas listas da Liga surge depois de o ex-Benfica, de 23 anos, ter ficado fora da competição ao longo do último ano. A ausência deveu-se em grande parte a uma longa paragem devido a lesão, após uma questão disciplinar interna que o levou a treinar pelos sub-23, altura em que se deu o problema físico.

David Tavares jogou pela última vez a 17 de dezembro de 2021 num Estoril-Famalicão, da I Liga, tendo surgido pela última vez na ficha de jogo no Sp. Braga-Famalicão, também para o campeonato, a 9 de janeiro de 2022. Depois disso, em janeiro, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima, o médio enfrentou uma questão disciplinar interna e passou a treinar com os sub-23, mas nunca deixando de fazer parte dos quadros do Famalicão.

Foi precisamente nos primeiros treinos nos sub-23 que David Tavares sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior num joelho, ficando então afastado da competição por vários meses. O seu nome surgiu desde fevereiro no boletim clínico do clube, até final da época 2021/22.

Ao que apurou também o nosso jornal, David Tavares (contratado por cinco épocas em 2019) só não foi incluído no plantel principal no início da temporada 2022/23 porque ainda estava lesionado. Entretanto, deu-se a recuperação e o médio já treina há pelo menos mês e meio com o grupo orientado por João Pedro Sousa, reforçando a partir de agora as opções para o meio campo.

Além de David Tavares, o Famalicão inscreveu o avançado internacional sub-17 pela Suécia, Leonardo Oliveira, luso-sueco de 17 anos que chegou a marcar a Portugal em maio do último ano, no Europeu da categoria. Inscrito foi também, para colmatar a saída de Dalberson, o guarda-redes Hugo Cunha, de 21 anos, que tem jogado pelos sub-23. Também inscrito foi o extremo Afonso Rodrigues, de 20 anos, dos sub-23.

Santa Clara inscreve Costinha, ausente há quase ano e meio

Outro dos nomes de destaque na atualização desta terça-feira da Liga é a «inclusão no plantel» do Santa Clara do médio Costinha, que não joga desde 15 de agosto de 2021, há praticamente um ano e meio, depois de uma lesão no tendão de Aquiles, num jogo frente ao Moreirense.

Da lista da Liga constam ainda os nomes de Gamboa (Estoril) e de Weverson (Arouca), ambos com a «inscrição a aguardar conclusão do processo».