O Sporting joga este domingo no Minho, mais concretamente no reduto do Famalicão (20h30), em jogo da 13.ª jornada da Liga, a última antes da paragem do campeonato devido ao Mundial 2022.

O Sporting, atualmente na quinta posição, procura a segunda vitória consecutiva e tenta voltar aos quatro pontos de distância para o FC Porto, que já venceu nesta ronda. Já os famalicenses, que venceram a meio da semana para a Taça de Portugal, ocupam o 14.º lugar do campeonato, com apenas 11 pontos.

Na equipa leonina, Luís Neto, Nuno Santos e Daniel Bragança continuam lesionados e não vão a jogo. Por sua vez, João Pedro Sousa não pode contar com Théo Fonseca.

Poderá seguir o Famalicão-Sporting AO MINUTO no Maisfutebol, a partir das 20h30.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o jogo deste domingo.