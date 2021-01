Luís Freire, técnico do Nacional, assumiu que o empate em casa do Benfica, na ronda anterior, deu visibilidade ao trabalho que a equipa tem vindo a fazer, mas agora quer dar um passo em frente e regressar às vitórias na receção ao Famalicão, marcada para este sábado.

«Deu consciência de todo o processo que estamos a implementar, mas se olharmos só para aquilo que foram os resultados, conseguimos empatar com o Porto nos 90 minutos, perdemos com o Sporting que está em primeiro e em Guimarães, apesar de termos tido mais remates e mais oportunidades, perdemos 3-1. Principalmente, fica aquilo que temos construído e tentado produzir no jogo», começou por destacar na antevisão do jogo da 16.ª jornada.

Apesar do Nacional já não vencer há cinco encontros para todas as competições, o treinador lembrou que a equipa «tem discutido todos os jogos» e que «nenhum jogo tem sido fácil para o adversário», desejando que o Nacional «dê o próximo passo que é voltar às vitórias», frente ao Famalicão.

Uma vitória no sábado permite à «equipa ficar bem colocada na tabela» e subir várias posições na classificação, na qual ocupa o 14.º posto, dois pontos acima da zona de despromoção.

Freire deseja que a sua equipa continue a mostrar «capacidade de criar» e a «ter iniciativa, defendendo alto no campo, com uma reação à perda forte».

Luís Freire afirma que o Nacional terá «agora um conjunto de jogos contra adversários que estão muito perto da tabela» e como tal a vitória assume contornos de «grande importância», pois duas vitórias seguidas «projetam a equipa para coisas diferentes e para um outro patamar».

«[O Famalicão] É uma equipa onde mudaram muitos jogadores, mas o treinador é o mesmo, que já provou toda a sua qualidade. É um clube que apostou fortíssimo novamente este ano, mas as coisas não estão a correr tão bem. Reforçou-se agora com sete jogadores, para todos os setores. É uma equipa com excelentes valores individuais, com boa capacidade ofensiva, com qualidade de jogo. É uma realidade que tem tido alguns problemas defensivos, mas não defende mal, tem é sido penalizada por alguns erros», analisou.

Apesar das alterações pelas quais passou o plantel do Famalicão, Luís Freire assegura que os princípios são os mesmos, pois «o treinador é o mesmo, como tal a organização pode não ser exatamente igual, mas é semelhante, mudando apenas as individualidades».

«É uma equipa com uma forma de jogar muito bem assente e deixa poucas dúvidas do que farão neste jogo», referiu.

Quanto ao Nacional, o único reforço já oficializado foi o de Marco Matias, mas Luís Freire assume a importância da entrada de outros elementos. «A caminhada é dura e longa. Há muitos jogos e, com esta situação do covid, fica mais difícil. Se entrarem jogadores para nos ajudarem e que o plantel fique com mais soluções até ao final da época é essencial», destacou ainda.