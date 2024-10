Lucas Calegari, jogador do Famalicão, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 3-0 frente ao Sporting, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«Estivemos sempre no jogo. Eles tiveram um golo anulado assim como nós. Criámos oportunidades na primeira parte, mas o futebol é um jogo de detalhes. Numa jogada individual eles marcaram. Ainda assim, estivemos sempre dentro do jogo, pressionámos e tivemos oportunidades para marcar. Temos de corrigir o que não correu tão bem.



Montámos uma estratégia para neutralizar uma equipa que é muito intensa. Pensei que correu bem. Eles marcaram o 1-0 numa jogada individual e o 2-0 surgiu numa recarga. Montámos a estratégia certa para este jogo, mas o futebol é feito de detalhes.»



[Sobre a série de seis jogos sem ganhar do Famalicão]: «Não mudou nada. A rotina é a mesma assim como a união da equipa. Sabemos que o futebol é assim. Vamos trabalhar e continuar à procura de pontos para seguir na parte de cima da tabela.»