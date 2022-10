Declarações de Moreno, treinador do Vitória, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo sobre o Famalicão por três bolas a duas:

«A análise que faço ao jogo é uma primeira parte equilibrada, difícil de encontrar espaços. Pelo facto de termos mais bola, mais iniciativa, e de termos marcado acho que o resultado era justo ao intervalo. Depois entrámos bem na segunda parte, marcámos dois golos. Quem pensou que o jogo estava controlado enganou-se. Responsabilidade minha, é uma aprendizagem, e mérito do Famalicão. O jogo nunca está controlado. Não acho que tivesse havido relaxamento da nossa parte, um conjunto de situações, talvez algumas alterações desajustadas. Ganhámos, temos vinte pontos, que é o mais importante. Vamos preparar o jogo em Alvalade com o conforto de ter vinte pontos à 11.ª jornada».

[Preocupado com os últimos vinte minutos ou despreocupado com o facto de lidar bem] «Nem um nem outro. Sou uma pessoa equilibrada. Percebo o jogo, o que pode acontecer. Olhando para o grupo de trabalho, e percebendo de onde vêm os atletas, isto pode acontecer. Se calhar, com um grupo mais experiente isto não acontecia. Não estou alarmado com o final, nem com a entrada fantástica na segunda parte. Errámos contra o Boavista, voltámos a errar hoje, bom é errar com vitórias e ir subindo na tabela. Pode ser que dê tranquilidade para irmos crescendo».

«Todos os jogos são equilibrados, há dois meses ninguém conhecia alguns dos nossos jogadores e agora estão valorizados. Lanço-vos um desafio: dou-vos dez atletas que estavam cá no passado, preponderantes, e saíram. Sacko, Mumin, Borevkovic, Rafa Soares, Alfa Semedo, André Almeida, Rochinha, Edwards e Estupinan. Vejam a preponderância que tinham e por quem foram colmatados. Não é desvalorizar os nossos jogador, só que não nos iludimos. Os jogos são todos equilibrados, todas as equipas têm bom jogadores, nós também temos, temos muita qualidade e queremos disputar todos os jogos».