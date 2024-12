O novo treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, vai estrear-se na segunda-feira no comando dos famalicenses, com a visita ao Sporting de Braga, na 14.ª jornada da Liga. Na antevisão à partida, o técnico alertou para as dificuldades que vai encontrar, diante de um adversário que vem de uma derrota por 3-0 em Roma.

«Vamos encontrar um adversário forte, que certamente vai querer dar uma resposta depois do último jogo que teve. É uma equipa com muita ferramenta, capacidade e com um treinador que sabe o que é a nossa liga e conhece bem os jogadores que tem dentro de casa. Com as intenções certas, vai chegar ao jogo de segunda-feira muito forte», começou por dizer, em conferência de imprensa.

O sucessor de Armando Evangelista, que era treinador de guarda-redes de Marco Silva no Fulham, revelou que a primeira semana em Famalicão foi «muito positiva».

«As sensações são sempre as mesmas, de máxima dedicação e a tentar que o nosso trabalho saia bem. Queremos encaixar todos para chegarmos da melhor forma ao dia do jogo. Estamos focados no treino. Vamos chegar ao jogo confiantes», vincou.

«O mais importante para mim era que o grupo de trabalho percebesse as nossas ideias e que, desde o primeiro dia, caminhassem em direção a elas. A semana tem sido exclusivamente a mostrar esse ADN. Um ADN que é nosso e que tem de estar patente em todos os jogos. Nós vamos tentar que segunda-feira seja já assim. Não podemos esquecer que são apenas cinco dias de trabalho. Não vamos fazer tudo bem, vamos cometer muitos erros porque estamos a trazer ideias novas, uma forma de estar muito própria e que vai ser construída dia a dia», explicou.

«A equipa vai olhar sempre para o resultado. O futebol é um jogo e vamos olhar sempre para os três pontos. Na segunda-feira, não vai ser diferente, mas temos humildade para assumir que vai ser um jogo muito difícil. Não nos vamos deixar enganar com o fogo-de-artifício em relação ao último jogo do Sp. Braga, porque são uma equipa recheada de jogadores de qualidade, têm um treinador com tremenda experiência. Não esperamos outra coisa que não seja um Sp. Braga muito forte», concluiu.

O Famalicão joga na segunda-feira, às 18h45, no reduto do Sp. Braga, numa partida que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.