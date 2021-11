Ivo Vieira pretende que o Famalicão continue a pontuar, no jogo frente ao Boavista, depois de ter deixado a linha de água na última ronda.

Em conferência de imprensa, o treinador famalicense reconheceu as dificuldades que o adversário vai apresentar, mas salientou o desempenho dos famalicenses nos últimos jogos.

«Se olharmos para os jogos do Famalicão, é verdade que temos tido uma prestação bastante aceitável nos jogos. Mas não se tem refletido em resultados e pontos. Considero que temos uma equipa competitiva, com qualidade, que vai encontrar um Boavista num ambiente difícil, com um adversário muito competitivo e intenso. Preparamos o jogo para conseguir um bom resultado», observou o treinador.

O técnico da formação famalicense explicou ainda que já mudou a dinâmica do grupo no encontro frente ao Santa Clara, de forma a apresentar-se com maior pragmatismo.

«Não fizemos um jogo de grande qualidade, mas fomos muito mais pragmáticos em termos de resultado. É fundamental somar pontos. Não estamos numa posição que desejaríamos. A equipa tem crescido em alguns aspetos. Acredito que os resultados vão aparecer de forma natural. Mas, nesta fase, se tivermos de jogar menos bem... prefiro somar pontos», garantiu.

Questionado sobre a necessidade que o Boavista também tem de pontuar e se isso poderá pressionar o adversário, Ivo Vieira revelou estar muito consciente do que vai encontrar pela frente, mas assinalou que a chave do sucesso está naquilo que o Famalicão poderá fazer.

«Vamos encontrar uma equipa muito competitiva por natureza, que é a génese do seu clube. Estrategicamente, temos que ter a bola e atacar a baliza do adversário. Tudo está no nosso comportamento e no que a equipa pode fazer. Só com esses ingredientes vamos ser competitivos e conseguir um bom resultado, somando os três pontos, contra uma equipa que está num momento idêntico a nós, mas com mais pontos somados na parte inicial do campeonato», concluiu.